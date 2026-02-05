ИИ Google начнет выполнять задачи в Android-приложениях вместо пользователя

Google, как пишут СМИ, готовит очередное, но интересное, обновление для своего ИИ-помощника Gemini. По данным анализа тестовой версии приложения, Gemini может получить функцию, условно называемую «автоматизация экрана».

Суть идеи в том, что Gemini сможет сам выполнять действия в приложениях на Android — заказать еду, забронировать поездку и др., что обычно требует ручных нажатий на экран.

Сейчас Gemini в основном помогает с текстами: пишет письма, составляет планы или отвечает на вопросы по файлам.

На первом этапе такая возможность, вероятно, будет работать только с ограниченным числом приложений и под контролем пользователя.

Google уже использует похожие технологии в рабочих сервисах, но теперь хочет перенести их прямо в смартфоны, как пишут СМИ.