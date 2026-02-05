Обновление Windows 11 сломало компьютеры с видеокартами Nvidia

Компания Nvidia рекомендовала пользователям Windows 11 временно удалить одно из последних обновлений операционной системы из-за возможных проблем с работой игр на ПК с видеокартами GeForce. Об этом сообщает портал Videocardz.

© Global look

По данным компании, обновление Windows 11 KB5074109 связано с ростом числа жалоб на появление графических артефактов и нестабильность в играх. В качестве временной меры компания советует откатить патч до выхода исправления.

Пользователи сообщают не только о визуальных искажениях, но и о снижении производительности, ухудшении качества изображения, а также о вылетах игр, в отдельных случаях сопровождающихся черным экраном во время игрового процесса.

Масштаб проблемы официально не раскрывается. Nvidia отмечает, что сбой затрагивает не все системы и проявляется избирательно в зависимости от конфигурации оборудования и сценариев использования. Компания продолжает анализировать ситуацию совместно с Microsoft.

Когда будет выпущено обновление от Microsoft или Nvidia, пока не уточняется.

Ранее стало известно, что Nvidia отказалась от выпуска новых видеокарт до 2027 года.