Все Android-смартфоны получат поддержку AirDrop

Компания Google планирует расширить совместимость функции Quick Share с протоколом AirDrop на устройства сторонних производителей Android. Об этом компания официально сообщила изданию Android Authority.

© Google

Ранее поддержка обмена файлами с iPhone, iPad и Mac рассматривалась как эксклюзив для линейки Pixel 10, однако теперь Google намерена внедрить функцию по всей экосистеме Android. Для этого компания совместно с партнерами работает над адаптацией технологии под различные модели смартфонов.

Расширение стало возможным после преобразования Quick Share Extension из системного компонента в отдельное полноценное приложение, что упростило его интеграцию на устройствах других брендов.

В Google отмечают, что инициатива является частью стратегии по снижению барьеров при переходе пользователей с устройств Apple на Android, прежде всего в части переноса данных и повседневного обмена файлами.

Развертывание функции запланировано на 2026 год, а первые официальные анонсы ожидаются в ближайшее время. О работе над поддержкой Quick Share с AirDrop уже заявила компания Nothing, а также соответствующие намеки прозвучали со стороны Qualcomm.