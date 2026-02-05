Ученые нашли черную дыру, выбрасывающую остатки разорванной звезды

Ученые из Университета Орегона нашли сверхмассивную черную дыру, которая уже четыре года выбрасывает в космос остатки разорванной звезды - это создает мощнейшую за все время наблюдений релятивистскую струю. Об этом сообщает Eurekalert.

© Университет Орегона

Отмечается, что интенсивность события нарастает с каждым годом. Пик выбросов ожидается в 2027 году. При этом, настолько долгого процесса выбрасывания вещества ранее никогда не наблюдали.

Аномалия происходит на расстоянии 665 миллионов световых лет от Земли. Как рассказала руководитель исследования Иветт Сендес, яркость радиоизлучения при выбросах с 2019 года выросла в 50 раз и продолжает увеличиваться. Кроме того, энергия, выделяемая в процессе, в триллионы или даже в сотни триллионов раз превышает энергию выстрела «Звезды Смерти» из «Звездных войн».