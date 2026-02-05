«Джеймс Уэбб» обнаружил галактику «Красная картошка»

С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) астрономы обнаружили массивную спокойную галактику, которую назвали «Красная картошка». Статья об открытии подана в журнал Astronomy & Astrophysics.

Объектом изучения с помощью JWST и других инструментов стал богатый газом узел космической паутины MQN01. Как правило, такие узлы и протоскопления на больших красных смещениях содержат обширные запасы холодного и молекулярного газа. Поэтому считается, что именно в таких структурах идет особенно эффективное формирование массивных галактик путем аккреции газа.

«В данной работе мы представляем открытие массивной погасшей галактики в богатой газом среде узла космической паутины, или протоскопления, на z∼3,2, идентифицированной и спектроскопически подтвержденной в рамках программы JWST», — написано в статье.

«Красная картошка», или MQN01 J004131.9-493704, имеет радиус половинной светимости около 3260 световых лет и звездную массу в 110 миллиардов солнечных. Масса молекулярного газа в галактике — менее 7 миллиардов солнечных.

Отсутствие в спектре линий монооксида углерода и натрия D говорит о том, что «Красная картошка» бедна как молекулярным, так и нейтральным газом. Более того, у галактики не обнаружено газовых оттоков. В целом, судя по кинематике ионизированного газа, в этой системе преобладает неупорядоченное движение звезд.

Скорость звездообразования в «Красной картошке» на порядок ниже главной последовательности звездообразующих галактик — не больше 4,0 солнечных масс в год. Это довольно странно, учитывая ее расположение в центре крупного резервуара холодной окологалактической среды.

Звездная дисперсия скоростей «Красной картошки» составляет 268 км/с, что указывает на повышенный уровень турбулентности в ее окрестностях. Исследователи предположили, что это результат влияния расположенного неподалеку (около 48 кпк) яркого активного галактического ядра — похоже, оно «бьет» в тихую соседку протяженным рентгеновским джетом.

Получается, даже в богатых газом, плотных средах ранней Вселенной звездообразование в галактиках может быть подавлено внешним воздействием, заключили они.