Череп «великана» со следами трепанации нашли в погребении эпохи викингов

На раскопках у Кембриджа археологи обнаружили яму с останками как минимум десяти мужчин, погибших в IX веке - в период, когда восток Англии был пограничной зоной между саксонскими землями и территориями под контролем викингов. Находку помогли сделать студенты - волонтеры Кембриджского университета, работавшие на учебной практике в загородном парке Уондлбери.

Погребение выглядит как след жестокого эпизода - после боя или казни. В нижней части ямы лежали четыре относительно целых скелета, тогда как выше оказались разрозненные части тел: отдельные головы, руки и ноги, как будто их бросали поверх уже уложенных останков. По предварительным данным, все погребенные - мужчины, умершие в молодом возрасте.

Особый интерес вызвал череп очень высокого для своего времени человека возрастом около 17-24 лет: его рост оценивают примерно в 196 сантиметров - значительно выше среднего роста взрослого мужчины в раннем Средневековье.

На черепной коробке отмечено аккуратное трепанационное отверстие - эллиптической формы, около трех сантиметров в диаметре, расположенное сбоку. Края разреза выглядят ровными, а на кости заметны признаки заживления, что означает: операцию провели при жизни, и пациент прожил после нее достаточно долго, чтобы началось сращивание.

Одна из рабочих версий связана с медицинскими причинами. Исследователи допускают, что необычные особенности скелета могут указывать на состояние, при котором из-за проблем в области гипофиза организм вырабатывает избыток гормона роста. Такое нарушение могло сопровождаться повышенным внутричерепным давлением и сильными болями, а вмешательство - быть попыткой облегчить состояние. При этом окончательные выводы потребуют дополнительных анализов и сопоставления всех костных признаков.

Уондлбери уже попадал в подобные сообщения: в 1976 году неподалеку обнаружили другую "братскую могилу" VIII-IX веков с останками пяти человек. Новая находка стала первым подобным случаем с того времени и добавила еще один фрагмент к картине конфликтного пограничья раннесредневековой Англии.