Проект орбитальной космической станции вокруг Луны находится под угрозой

«Лунный шлюз» (Lunar Gateway) — это планируемая космическая станция, которая будет вращаться вокруг Луны. Это часть программы НАСА «Артемида» (Artemis). Цель программы «Артемида» — вернуть людей на Луну, создать там устойчивое присутствие в научных и коммерческих целях, а в конечном итоге достичь Марса.

Однако, как пишет преподаватель права в космическом пространстве Университета королевы Марии в Лондоне Берна Аккали Гур в Сonversation, модульная космическая станция сейчас сталкивается с задержками, проблемами с оплатой и потенциальным сокращением финансирования со стороны США. Это поднимает фундаментальный вопрос: необходима ли орбитальная космическая станция для достижения лунных целей, в том числе научных?

В предложенном президентом бюджете НАСА на 2026 год предполагалась отмена проекта Gateway. В конечном итоге, сопротивление внутри Сената привело к продолжению финансирования лунной станции. Однако среди политиков продолжаются дебаты о ее ценности и необходимости в рамках программы Artemis.

Что это такое

Космический центр Gateway был спроектирован для поддержки стремления США по исследованию дальнего космоса. Он должен выступить как перевалочный пункт для пилотируемых и роботизированных миссий, платформы для научных исследований и испытательного полигона для технологий, имеющих решающее значение для высадки человека на Марс.

Это многонациональный проект. К НАСА присоединились четыре международных партнера: Канадское космическое агентство, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Космический центр им. Мохаммеда бин Рашида Объединенных Арабских Эмиратов.

Большинство компонентов, предоставленных этими партнерами, уже произведены и доставлены в США для тестирования. Однако проект столкнулся с ростом затрат и постоянными спорами о его целесообразности. В случае отмены, отказ США может иметь далеко идущие последствия.

Стратегические цели

Проект Gateway преследует еще одну цель программы Artemis — проведение лунных исследований в партнерстве с промышленностью и другими странами, что позволяет распределить финансовые затраты. Это особенно важно в условиях усиливающейся конкуренции , прежде всего с Китаем.

Китай и Россия реализуют собственный многонациональный лунный проект — базу под названием Международная лунная исследовательская станция. Станция Gateway может стать важным противовесом.

За четверть века работы МКС приняла на борту более 290 человек из 26 стран. В этой уникальной лаборатории было проведено более 4000 экспериментов. В 2030 году МКС должна быть заменена отдельными частными и национальными космическими станциями.

Однако остальная часть программы «Артемида» не зависит от лунной космической станции, что делает обоснование последней все более сложным.

Одни критики сосредотачиваются на технических вопросах, другие утверждают, что первоначальное предназначение станции Gateway утратило свою актуальность, а третьи считают, что лунные миссии могут продолжаться и без орбитальной станции.

Дискуссии продолжаются

Сторонники возражают, утверждая, что Lunar Gateway представляет собой важнейшую платформу для тестирования технологий в дальнем космосе, обеспечивая устойчивое освоение Луны, способствуя международному сотрудничеству и закладывая основу для долгосрочного присутствия человека и экономики на Луне. Сейчас дискуссия сосредоточена на том, существуют ли более эффективные способы достижения этих целей.

Несмотря на неопределенность, коммерческие и национальные партнеры по-прежнему привержены выполнению своих обязательств. ЕКА поставляет Международный жилой модуль (IHAB), а также системы дозаправки и связи. Канада строит роботизированную руку для Gateway, Canadarm3, ОАЭ производят шлюзовой модуль, а Япония предоставляет системы жизнеобеспечения и компоненты жилого модуля. Американская компания Northrop Grumman отвечает за разработку модуля Habitat and Logistics Outpost (Halo), а американская фирма Maxar должна создать силовой и двигательный блок (PPE). Значительная часть этого оборудования уже поставлена.

Отмена проекта также может открыть двери для новых альтернатив, потенциально включая ту, которую возглавит ЕКА. ЕКА подтвердило свою приверженность проекту Gateway, даже если США в конечном итоге пересмотрят свою роль.