Ученые изучили «Черную красавицу» с Марса

Ученые из Технического университета Дании изучили один из самых известных метеоритов в мире, называемый «Черная красавица». Об этом сообщает Universe today.

© NASA

Возраст «Черной красавицы» достигает около 4,48 миллиарда лет, что потенциально делает его одним из старейших известных марсианских обломков в Солнечной системе. Предыдущие исследования образца требовали отрезать от метеорита частицы, но новое исследование использует технологию компьютерной томографии и не нарушает его целостность.

Как показало исследование, метеорит содержит значительное колличество следов воды - около 6000 частей воды на один миллион (ppm), что чрезвычайно много для планеты по типу Марса. Это открытие может стать еще одним доказательством того, что в прошлом на Марсе была жидкая вода.

