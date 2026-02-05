Ученые выявили аномалию в Черном море

В Черном море анчоус, или черноморская хамса, развивается вопреки общим природным правилам и имеет меньшие размеры, чем должны быть у этого вида в таком климате. Это говорит о сложной реакции морских экосистем на климатические изменения, выяснили в Институте биологии южных морей РАН.

- В Черном море максимальные размеры европейского анчоуса составляют 14-15 сантиметров при средней годовой температуре поверхностных вод 15-16 градусов, а в Средиземном - 17-18 сантиметров при температуре 19-20 градусов, - сообщил "РГ" автор исследования, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын.

Эти данные противоречат характерному для анчоусов "температурному правилу размера". В морях с более теплой водой эта рыбка имеет меньшие размеры и раньше становится половозрелой. Ученый провел обширное исследование, проанализировал эмпирические данные за десятки лет в более чем 20 регионах от тропиков до Северной Атлантики и установил, что это правило работает везде, кроме Азово-Черноморского бассейна.

К примеру, вода в Черном море холоднее, чем в Средиземном, а значит по общему правилу обитающий здесь анчоус должен быть крупнее средиземноморских собратьев. Но на практике это не так. Длина самых крупных особей в Черном море оказалась на три сантиметра меньше, чем у анчоуса из Средиземного моря.

Ученый выяснил, что на развитие данного вида влияет не только температура, но также другие факторы, такие как соленость моря и содержание кислорода в воде. Также важно, как развиваются особи на первом году жизни.

По его словам, размер рыбы может меняться в зависимости от условий среды и особенностей выживания вида. Он полагает, что в Азовском и Черноморском морях происходит своего рода естественный эксперимент, где классические климатические правила работают иначе. "Это говорит о том, что реакции морских экосистем на изменение климата могут быть гораздо сложнее, чем принято считать", - отмечает автор исследования.