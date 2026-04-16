Ученые подтвердили жуткое поверье об акулах на Гавайях

Народное поверье утверждает, что каждый октябрь акулы на Гавайских островах становятся более агрессивными — но недавно ученые подтвердили, что это не миф. Портал livescience.com рассказал, почему по осени акулы склонны чаще нападать на людей.

Исследователи из Гавайского института морской биологии изучили 30 лет данных о нападениях акул на островах, собранных между 1995 и 2024 годами. Анализ показал, что на тигровых акул приходятся 47% из 165 неспровоцированных укусов. Другие 33% пришлись на неопознанные виды, а последние 16% — на черноперых акул.

Примерно 20% от всех атак произошли в октябре, с частотой в 2-4 раза выше, чем в любом другом месяце. При этом нет подтверждений этому, что в воде в это время года находится больше людей. И именно тигровые акулы чаще всего атаковали в этом месяце — они ответственны как минимум за 63% укусов.

Тигровые акулы обычно достигают 3-4,3 метров в длину при массе более 385 килограмм. Их назвали тигровыми из-за темных вертикальных полосок на молодых особях, а обитают они в умеренных и тропических водах, особенно в тех, что окружают центральные тихоокеанские острова.

Количество тигровых акул в водах близ Гавайев достигает максимума как раз в октябре — об этом свидетельствует статистика экотуристических операторов. Более того, в этом месяце крупные взрослые самки движутся от островов на северо-западе Тихого океана ближе к берегам вокруг Гавайских островов, чтобы родить потомство. Повышенное присутствие крупных акул — один из факторов, который может приводить к учащенным случаям укусов.

Другими словами, самое вероятное объяснение феномена — сезонный цикл размножения тигровых акул, который затрагивает прибрежные воды. Но есть и другой важный фактор: деторождение оказывает большой стресс на животных. Тигровые акулы — яйцеживородящие; их яйца вылупляются внутри тела матери, и эмбрионы получают дополнительное питание помимо того, что содержалось в желтке. Акулы в среднем рожают 30 детенышей за раз после 15-16 месяцев беременности.

Таким образом, беременным самкам до и после рождения детенышей приходится активно искать пищу, чтобы восполнить резервы энергии. Хотя в деле могут быть замешаны и другие экологические факторы, такие как сезонное повышение доступности их предпочтительной добычи, вроде крупных рифовых рыб. Но атаки происходят не из-за того, что матери защищают потомство. После рождения маленькие тигровые акулы независимы — они часто подрастают на мелководье, чтобы не стать добычей больших акул, включая собственных матерей.

Также стоит понимать, что, несмотря на статистику, в целом риск нападения акулы очень маленький. Просто октябрьские вспышки активности тигровых акул — причина для того, чтобы быть осторожным, а не бить тревогу. К тому же, подобные паттерны могут существовать не только на Гавайях, но и в других частях мира. Всякий раз, когда крупные прибрежные акулы показывают сильные сезонные перемены в поведении, риск атаки тоже становится сезонным.

По статистике, наибольший процент нападений на человека приходится на три вида крупных прибрежных акул: белых акул, тигровых акул и бычьих акул. Последние, вероятно, виновны в недавней вспышке нападений в Австралии: рядом с Сиднеем четырех человек укусили в течение 48 часов, и этот период примерно совпадает с сезоном летнего размножения в южном полушарии Земли.