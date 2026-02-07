Для спасения жизни после планетарного вымирания решено создать таинственное хранилище

Биотехнологическая компания, которая вернула к жизни “лютоволков”, представила проект “современного Ноева ковчега”, предназначенного для защиты наиболее уязвимых видов на планете. На днях американская компания Colossal Biosciences объявила о партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по хранению образцов тканей 100 видов животных в новой лаборатории Всемирного наследия, которая будет построена в Дубае.

© Московский Комсомолец

Виды будут выбраны на основе ключевых критериев под руководством партнеров по охране природы и органов власти, пишет Daily Mail. Хранилище обеспечит сохранность криогенно замороженного генетического материала нескольких видов для сохранения генетического разнообразия.

Компания Colossal заявила, что управление лабораторией будет осуществляться с использованием передовой робототехники и искусственного интеллекта для точного мониторинга. Компания из Далласа планирует хранить более миллиона образцов более чем 10 000 видов животных.

Учитывая вероятность того, что почти 50 процентов видов могут исчезнуть к 2050 году, хранилище BioVault может предоставить генетические инструменты для сохранения находящихся под угрозой исчезновения животных и воскрешения вымерших, заявили участники проекта.

Бен Ламм, соучредитель и генеральный директор Colossal Biosciences, отмечает:

"Мы теряем виды с угрожающей скоростью, и миру срочно нужна распределенная сеть глобальных биовзрывателей - настоящий запасной план для жизни на Земле”.

Ученые сравнили биохранилище с библейской историей о Ное, который построил огромный ковчег, вмещавший по паре представителей каждого вида, спасая их от катастрофического потопа, поглотившего все живое на Земле, отмечает Daily Mail.

Компания Colossal попала в заголовки газет в апреле 2025 года, когда объявила о том, что вернув миру лютоволка. Компания произвела на свет трех лютоволков, назвав их Ромулус, Ремус и Кхалиси в честь легендарного существа, прославившегося благодаря популярному сериалу HBO "Игра престолов".

Однако белошерстный волк когда-то бродил по Северной и Южной Америке, прежде чем исчезнуть около 12 000 лет назад, вероятно, из-за исчезновения своей добычи, рассказывает Daily Mail. Команда извлекла ДНК из окаменелых останков, которая была объединена с генетическим кодом серого волка, ближайшего ныне живущего родственника.

"Наша команда взяла ДНК из зуба возрастом 13 000 лет и черепа возрастом 72 000 лет и произвела на свет здоровых щенков лютоволка", - сказал тогда Ламм.

Затем исследователи клонировали высококачественные клеточные линии, используя перенос ядер соматических клеток в донорские яйцеклетки, который включает в себя извлечение ДНК из клетки донора - в данном случае клетки организма. Затем эмбрионы были переданы суррогатной матери, которая в октябре 2024 года родила троих здоровых щенков.

Мэтт Джеймс, главный специалист Colossal по защите животных, сказал:

"Хранилище BioVault - это наше обязательство по сохранению нынешнего разнообразия жизни и наше обещание обеспечить устойчивое будущее".

Согласно объявлению, партнерство в области природоохранных биотехнологий между Colossal и ОАЭ финансируется на девятизначную сумму.

Хранилище Colossals аналогично глобальному хранилищу семян на Шпицбергене, которое называется Svalbard Global Seed Vault. Семена хранятся там в хранилище при температуре около -18°C. А вечная мерзлота и толстые скальные породы, окружающие бункер, гарантируют, что образцы останутся замороженными даже при отключении электричества, пишет Daily Mail. В случае стихийного бедствия - будь то война, авария или стихийное бедствие - хранилище может предоставить выжившим доступ ко всем важным сортам сельскохозяйственных культур в мире.