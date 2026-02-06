Представлен модульный ноутбук Argon One Up

Компания Argon Forty выпустила Argon One Up – модульный ноутбук на базе Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5).

© mobidevices.com

Устройство позиционируется как доступное решение для энтузиастов и разработчиков и открывает широкие возможности для экспериментов и кастомизации.

Особенности

Корпус Argon One Up выполнен в сдержанном минималистичном стиле и выглядит тёмно-серым или тёмно-синим в зависимости от освещения.

Ноутбук оснащён 14-дюймовым IPS LCD-дисплеем, который обеспечивает достаточную яркость и чёткость для программирования и работы в браузере, хотя по качеству изображения уступает Retina-экранам MacBook и современным премиальным лептопам. В вырезе над дисплеем предусмотрено место для установки веб-камеры, предположительно совместимой с модулем Raspberry Pi Camera v3, а в рамке экрана размещены микрофоны.

Ключевая особенность модели – модульная архитектура. Вместо привычных процессоров Intel или AMD здесь используется Raspberry Pi Compute Module 5 – одноплатный компьютер на базе чипа Broadcom BCM2712 с четырьмя ядрами Cortex-A76. Такое решение обеспечивает ограниченную производительность, но делает устройство гибким и ориентированным на эксперименты.

Ёмкость аккумулятора составляет 55 Вт·ч. Ноутбук оснащён двумя портами USB 3.0, одним портом USB 2.0 для подключения внутренних периферийных устройств, 3,5-мм аудиоразъёмом и слотом microSD для версий CM5 без встроенной памяти.

Специальный GPIO-модуль подключается через модифицированный порт USB-C и предоставляет доступ к 40-контактному разъёму GPIO Raspberry Pi. Поддерживаются Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Сроки выхода и цена

Argon One Up, кампания которого на Kickstarter завершилась успехом ещё год назад, наконец начал поставляться первым покупателям. Сейчас ноутбук доступен для прямого заказа на официальном сайте Argon Forty.

Стоимость устройства без установленного Compute Module и SSD составляет около 345 евро. Compute Module 5, цена которого была повышена накануне, обойдётся минимум в 70 евро – за версию с 2 ГБ оперативной памяти и без встроенного накопителя.