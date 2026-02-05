iPhone перестал узнавать пользователей

Биометрическая система Face ID в iPhone перестала корректно работать на многих смартфонах после выхода обновления iOS 26.2.1. На это обратило внимание издание The Mac Observer.

© Lenta.ru

Соответствующие публикации обнаружили на Reddit. Автор одного из постов заметил, что из-за iOS 26.2.1 сенсор Face ID перестал правильно работать и узнавать пользователя — ему приходится каждый раз вводить цифровой код, чтобы разблокировать устройство.

Журналисты издания изучили жалобы и выяснили, что очень часто датчик Face ID переставал работать в сторонних приложениях — банковских сервисах, соцсетях и других программах. Некоторые владельцы смартфонов отметили, что функция разблокировки по биометрии стала работать очень медленно.

Кроме жалобы на Face ID пользователи рассказали о проблемах с браузером Safari — у некоторых пропали сохраненные вкладки. Также владельцы iPhone пожаловались на исчезнувшие сохраненные места в Apple Maps, многочисленные сбои центра управления гаджетами умного дома HomeKit. Отдельно обращают внимание, что iOS начинает занимать больше места в памяти смартфона.

В Apple пока не отреагировали на сообщения.

Ранее владельцев смартфонов Apple пожаловались, что iOS 26.2.1 испортило работу многих iPhone. Чаще всего пользователи отмечали сокращение времени автономной работы.