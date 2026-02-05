Древние цирконы показали, когда Земля могла стать пригодной для жизни

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Висконсина в Мэдисоне, ставит под сомнение представления о том, когда континенты начали формироваться и как происходило преобразование земной коры. Химический анализ цирконов, найденных в районе Джек-Хиллз в Западной Австралии, показал, что субдукция (погружение одной плиты под другую) и континентальная кора могли существовать уже более 4 миллиардов лет назад.

Ранее считалось, что на ранней Земле была жесткая неподвижная «крышка» без континентальной коры. Новые данные, опубликованные в журнале Nature, оспаривают эту гипотезу и могут изменить понимание времени появления жизни на планете.

Цирконы, одни из древнейших минералов Земли, содержат «отпечатки» среды, в которой они образовались. Исследование позволило отличить цирконы, образовавшиеся в мантийных магмах, от тех, что связаны с субдукцией и континентальной корой.

Эти данные говорят о том, что на ранней Земле существовали процессы, связанные с субдукцией, а не только с мантийной активностью. Результаты показали, что цирконы из Джек-Хиллз имеют химический состав, похожий на континентальную кору, в отличие от цирконов из Южной Африки, которые характерны для более примитивных пород.

Субдукция — процесс, при котором поверхностные породы погружаются в мантию, — могла создать условия для формирования континентов. В отличие от современной тектоники плит, этот процесс был связан с мантийными плюмами, которые поднимались и плавились у основания земной коры. Это способствовало образованию гранитов, основных строительных блоков континентов.

Новые данные показывают, что на ранней Земле существовало разнообразие геологических процессов, и в разных регионах действовали как застойные тектонические условия, так и активные зоны субдукции. Открытие имеет важные последствия для понимания того, когда появилась суша и как развивалась поверхностная среда.

Хотя исследование не дает точного ответа на вопрос, когда жизнь появилась на Земле, оно указывает, что поверхность была пригодна для жизни значительно раньше, чем считалось. Цирконы из Джек-Хиллз подтверждают, что такие условия могли существовать уже 3,5 миллиарда, а не 800 миллионов лет назад, как предполагалось ранее.