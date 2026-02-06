В России представили смартфоны RugOne с ночным видением

На российском рынке появились защищенные смартфоны RugOne Xever 7 и Xever 7 Pro. RugOne - это продукция китайской Shenzhen Gotron Electronic Co., Ltd, известной также по линейке смартфонов Ulefone.

В ходе тестовых испытаний Xever 7 и Xever 7 Pro выдержали более 5000 падений с небольшой высоты, свыше 100 тыс. нажатий на клавиши и тысячу циклов подзарядки. Аппараты защищены по стандарту IP69K, что спасает устройство от струй воды, пыли и механических повреждений.

Особенность моделей - смена основной батареи без отключения телефона. Для этого смартфоны оснащены встроенным резервным аккумулятором на 80 мАч.

И Xever 7, и Xever 7 Pro имеют камеры ночного видения на 64 Мп с четырьмя инфракрасными светодиодами. Эта функция актуальна для спасателей, работников служб охраны и ряда других профессий. Водонепроницаемая подводная камера способна снимать под водой без чехла, а встроенный фонарь Torch Яркостью 230 люмен позволяет не брать с собой фонарь.

Смартфон оснащен дисплеем яркостью 2200 нит. В комплект поставки входит защитное стекло и дополнительный аккумулятор на 5500 мАч.

Версия Pro получила тепловизор FLIR Lepton 3.5: он фиксирует температуры от -10 до 450 градусов, что помогает находить утечки тепла и обнаруживать объекты в условиях плохой видимости.

Рекомендованные цены на Xever 7 - 53 890 руб., на Xever 7 Pro - 62 790 руб.