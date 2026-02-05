Буря планетарного масштаба: жителей России ждут экстремально мощные полярные сияния

На планете наблюдается магнитная буря, вызванная серией мощных вспышек на Солнце. Явление уже привело к появлению ярких полярных сияний в Канаде, а вечером 5 февраля они могут быть видны и на территории России, сообщает kp.ru.

По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, источником бури стала новая активная область на Солнце (номер 4366). С 1 февраля она произвела около 60 сильных вспышек, шесть из которых достигли высшего балла. Уникальность этой зоны в том, что мощные вспышки не сопровождаются выбросами плазмы в сторону Земли, что случается редко.

Однако магнитное поле планеты реагирует на долговременное фоновое воздействие потока заряженных частиц — солнечного ветра. Его насыщенность плазмой вызывает «раскачивание» магнитосферы, что и привело к магнитной буре.

Жители северных и средних широт России, особенно при ясной погоде, имеют высокие шансы увидеть полярные сияния. Хотя буря не носит экстремального характера, ее воздействие на магнитное поле будет ощутимым.