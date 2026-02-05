Huawei рассказала, какие процессоры установлены в ноутбуках MateBook Pro

Huawei официально рассказала, какой процессор установлен в ноутбуке MateBook Pro, заметили СМИ. Спустя восемь месяцев после выхода устройства на рынок.

© Huawei

Данные о процессоре появились вместе с новым обновлением HarmonyOS 6.0. После установки в системе ноутбука впервые отобразилось название — Kirin X90. Тот же процессор, что и в складном ноутбуке компании.

Kirin X90 — это собственная разработка Huawei с 10 вычислительными ядрами и поддержкой 20 потоков. Максимальная частота работы достигает 4,2 ГГц. В чип также входят фирменные графический и нейронный блоки.

Помимо раскрытия информации о процессоре, обновление приносит и другие улучшения. В системе расширена поддержка игр с управлением с помощью клавиатуры и мыши, повышена общая стабильность и производительность, а также установлен свежий патч безопасности.

Также были исправлены ошибки в работе с файлами, включая проблемы с отображением названий, и улучшена работа голосового помощника Celia.