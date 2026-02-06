Археологи нашли бутылку со 150-летним алкоголем и провели дегустацию

Археологи из штата Юта обнаружили 150-летнюю бутылку с алкоголем. Находка оказалась настолько хорошо сохранившейся, что специалисты смогли взять пробу содержимого и провести дегустацию, пишет UPI.

Государственный археолог Юты Иэн Райт сообщил, что бутылка была найдена среди тысяч артефактов, датируемых периодом между 1870 и 1890 годами. Раскопки проводились на землях Лесной службы США, которые сегодня используются горнолыжным курортом Альта.

По словам Райта, бутылка находилась в исключительном состоянии.

«Когда ее подняли, она все еще была полной, и пробка оставалась на месте. Мы сразу поняли, что это редчайшая находка», — рассказал мужчина.

Райт отметил, что это единственная известная на сегодняшний день целая бутылка алкоголя того периода, найденная в Юте. Подобные находки иногда фиксируются в районах вдоль реки Миссисипи, где затонули суда, однако даже там бутылки с сохранившейся пробкой встречаются крайне редко.

Для анализа содержимого археологи привлекли винокурню High West — старейшую легальную дистиллерию в штате. С помощью устройства Coravin, которое позволяет извлекать жидкость без вскрытия бутылки, специалисты взяли образец напитка.

Первым дегустацию провел директор по дистилляции High West Айзек Уинтер. По его словам, опасения были, но запах оказался неожиданно чистым.

«Не было запаха бензина или табачной слюны», — отметил он, описав вкус как фруктовый, с кожаными нотами и выраженным ощущением возраста.

Эксперты пришли к выводу, что содержимое бутылки, скорее всего, представляет собой слабоалкогольное пиво, а не крепкий спиртной напиток. В High West сообщили, что попытаются воссоздать этот напиток.