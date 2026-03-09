Осьминоги могут захватить Землю

За историю планеты произошло как минимум пять массовых вымираний, в ходе которых исчезали многие существовавшие виды. Подобные кризисы не уничтожают биосферу полностью, но каждый раз открывают путь новым доминирующим формам жизни, которые могут создать новую цивилизацию.

Сегодня все больше исследователей считают, что планета может входить в очередную фазу масштабного вымирания, на этот раз связанного с деятельностью человека. Ускоренное изменение климата и деградация экосистем уже привели к необратимым потерям видов, а прогнозы указывают на дальнейшее ухудшение ситуации в ближайшие десятилетия. На этом фоне в научной среде возникает вопрос о том, какие организмы окажутся наиболее приспособленными к миру после человека — и какие биологические свойства дадут им эволюционное преимущество. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Так, одними из основных кандидатов на «‎захват» Земли после выпирания человечества являются осьминоги. У них необычно развитая для беспозвоночных нервная система и высокий уровень поведенческой пластичности. В экспериментах они демонстрируют навыки обучения, способность различать объекты, находить нестандартные решения и адаптировать поведение к новым условиям. Важная деталь — распределенность нервного контроля: значительная часть нейронов находится не только в центральном мозге, но и в щупальцах. Это, по данным Popular Mechanics, позволяет одновременно управлять сложными движениями и тонко взаимодействовать с предметами.

Именно манипуляторные возможности часто приводят в качестве главного аргумента в пользу осьминожьего будущего. Человеческие технологии опираются не только на абстрактное мышление, но и на физическую способность работать с объектами — удерживать, собирать, фиксировать, резать, переносить. Осьминоги, в отличие от большинства морских животных, имеют инструментально пригодные конечности и развитую тактильную чувствительность. Это делает их более перспективными, чем, например, дельфины, которые очень умны, но не могут свободно манипулировать предметами.

Переживут ли тараканы ядерную войну

У некоторых видов зафиксировано поведение, которое можно назвать инструментальным: например, перенос и последующее использование предметов как укрытий. Это важный факт, потому что он показывает не просто реакцию на стимул, а понимание функции объекта и возможность заготовить ресурс для будущего применения.

Однако инструментальное поведение еще не означает технологическое развитие. Между эпизодическим использованием предмета и созданием устойчивых технологий существует пропасть. Технологии требуют не только находчивости, но и закрепления успешных решений в виде повторяемых практик: когда навык не исчезает вместе с одной особью, а передается и усложняется.

Так, ключевое отличие человеческой цивилизации от умного поведения животных — наличие культуры, то есть механизма, при котором знания и навыки передаются социально и сохраняются между поколениями. В этой точке осьминоги сталкиваются с системным ограничением: многие виды ведут одиночный образ жизни, а их жизненный цикл короток. Поэтому каждое поколение будет фактически начинать заново, а прогресс — обрываться на уровне индивидуальной находчивости.

При этом важно не впадать в другую крайность и не описывать осьминогов как абсолютных одиночек. Наблюдения показывают, что некоторые виды способны жить при высокой плотности в местах, где есть много укрытий и пищи. В таких условиях они регулярно взаимодействуют: демонстрируют территориальное поведение, конкурируют, спариваются. Но эти скопления пока не являются эквивалентом социальности приматов или человека: они скорее отражают экологическую ситуацию (ресурсы в одном месте), чем наличие устойчивых институтов социального обучения.

Но даже если вообразить более социального и долгоживущего осьминога, остается вопрос энергии. Цивилизации требуют постоянного и управляемого доступа к энергии. В океанской среде технологическое развитие сталкивается с дополнительными препятствиями. Материалы быстрее разрушаются, огонь недоступен, а конструкции требуют иных инженерных решений.

Существуют гипотетические идеи о том, что морская цивилизация могла бы использовать приливные источники или химическую энергию гидротермальных зон. Но все это предполагает долговечные материалы, коллективную организацию и инженерную преемственность — то есть снова упирается в социальность и культуру.

Так могут ли осьминоги создать свою цивилизацию?

Если отвечать строго, научные данные сегодня позволяют сделать умеренный вывод: осьминоги — одни из наиболее интеллектуально развитых беспозвоночных и действительно способны к поведению, которое в отдельных элементах напоминает предпосылки технологичности. Однако предпосылок недостаточно, чтобы говорить о цивилизации как об историческом процессе. Наиболее реалистичный сценарий в рамках эволюции — дальнейшее усложнение когнитивных стратегий внутри их экологических ниш: более изощренная охота, гибкое использование укрытий, адаптация к изменению среды, и возможно — более выраженная социальная толерантность в отдельных популяциях.

