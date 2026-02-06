Считавшаяся умирающей гигантская звезда «возрождается из пепла»

Новое исследование ставит под сомнение ожидания, что одна из крупнейших звезд во Вселенной, WOH G64, находится на пороге сверхновой. Это неожиданное открытие также намекает на то, что гигантская звезда может быть частью двойной системы, в которой её скрытый партнер поглощает внешние слои.

WOH G64 — красный сверхгигант, расположенный в 163 000 световых годах от Земли в Большом Магеллановом Облаке, другой галактике . Эта звезда примерно в 1500 раз больше Солнца и светит в 282 000 раз ярче. В последние годы она значительно потускнела, что обычно является признаком того, что звезда готовится к взрыву как сверхновая. Учитывая возраст звезды — около 5 миллионов лет, что является максимумом для красных сверхгигантов, — кажется, что она близка к завершению своего жизненного цикла.

Дополнительные доказательства этому появились в ноябре 2024 года, когда ученые с помощью Очень большого телескопа в Чили получили первый детализированный снимок WOH G64, на котором был виден «яйцеобразный кокон» из газа и пыли вокруг звезды. Это подтверждало гипотезу о том, что звезда сбросила внешние слои и стала желтым гипергигантом — такое происходит перед взрывом.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, оспаривает эту идею. Используя Южноафриканский большой телескоп (SALT), ученые обнаружили «неопровержимое доказательство», что WOH G64 по-прежнему красный сверхгигант. В атмосфере звезды был найден оксид титана — вещество, которое обычно встречается только у красных сверхгигантов.

«Это означает, что WOH G64, возможно, никогда и не был желтым гипергигантом. Мы становимся свидетелями возрождения "феникса" из пепла», — заявил астрофизик Якко ван Лоон из Килского университета в Англии.

Исследовательская группа предполагает, что WOH G64 может быть частью двойной звездной системы. В этом случае меньшая звезда-компаньон, скорее всего, голубая, может притягивать внешние слои WOH G64, растягивая его атмосферу, но не уничтожая ее полностью.

Эта гипотеза, выдвинутая после снимков пыльной оболочки звезды в 2024 году, теперь получает дополнительное подтверждение.