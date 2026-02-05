Ученые назвали возраст, когда тело начинает сдавать

Физическая форма и силовые показатели у людей начинают ухудшаться уже с 35 лет, независимо от уровня физической активности. С возрастом этот процесс ускоряется, сообщает Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

Старение сопровождается прогрессирующим ослаблением скелетных мышц, что особенно заметно после 60 лет и может ограничивать подвижность. Предыдущие исследования показали, что у профессиональных спортсменов физическая форма достигает пика примерно к 30 годам, что указывает на раннее начало возрастных изменений.

Новое популяционное исследование, основанное на данных когортного проекта «Шведская физическая активность и физическая форма», показало, что мышечная выносливость и аэробная способность достигают пика у мужчин и женщин в возрасте 26–36 лет, затем постепенно снижаются на 0,3–0,6% в год до 2,5% в год.

Мышечная сила у мужчин достигает пика к 27 годам, у женщин — к 19 годам, после чего снижается с одинаковой скоростью. К 63 годам общее снижение физических возможностей составляет 30–48%.

Регулярные физические упражнения могут замедлить снижение физической формы, но не остановить его полностью. Подростки и взрослые, ведущие активный образ жизни, сохраняют более высокие показатели физической подготовки.