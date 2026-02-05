Создана открытая база данных свойств лунного грунта

Исследователи из Франции и Нидерландов собрали в единую открытую базу данных десятки лет информации о физических и механических свойствах лунного грунта - реголита. Этот слой пыли и камней, покрывающий поверхность Луны, критически важен для планирования будущих миссий: от передвижения луноходов до строительства баз, сообщает New-Science.ru.

До сих пор данные с миссий "Аполлон", "Луна" и других были разрознены: их приходилось искать в старых сканированных отчетах на разных языках. Отмечается, что новая база данных централизует эту информацию, делая ее доступной и удобной для анализа. В нее вошли результаты измерений, сделанных прямо на Луне астронавтами и аппаратами, данные дистанционного зондирования, а также лабораторные исследования образцов, доставленных на Землю.

Особенность базы - интерактивный веб-интерфейс. Любой пользователь может фильтровать данные по миссии, методу измерения или типу грунта, строить графики для сравнения и даже смотреть на карту Луны с отмеченными местами посадок.

Исследователи уже использовали базу для анализа. Например, анализ показал, что измерения, сделанные непосредственно на Луне, часто отличаются от тестов, проведенных с доставленными образцами на Земле. Это подчеркивает важность учета уникальных лунных условий, таких как низкая гравитация, при проектировании оборудования.

Между тем

Первые образцы лунного реголита собрали и доставили землянам американские астронавты миссий "Аполлон-11" и "Аполлон-12" в 1969 году. Так, "Аполлон-11" привез 21,7 кг. А всего "Аполлоны" "спустили" с Луны 382 кг бесценных камней.

В сентября 1970 года 101 г реголита доставил на Землю возвращаемый аппарат станции "Луна-16". И это был первый случай, когда лунные камни из космоса привез робот, а не человек. А всего в 1970-1976 годах "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" добыли 326 граммов с поверхности Селены.

Именно тогда перед учеными встал вопрос хранения бесценных камней. И не только он. Важно было избежать потенциальной угрозы заражения нашей планеты неизвестными науке бактериями.

В России крупнейшее хранилище внеземного вещества - в Институте геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени В. И. Вернадского РАН. Именно здесь когда-то была создана установка для изучения физико-химических свойств образцов лунного грунта, доставленных на Землю в 1970-1976 гг. советскими автоматическими станциями серии "Луна". Советский Союз охотно делился добытым веществом с учеными США, Франции и Великобритании. Взамен наши ученые получили около 30 г лунного грунта, привезенного экипажами "Аполлонов".

В США, в Космическом центре имени Линдона Джонсона NASA (Хьюстон, штат Техас) в 2001 году было учреждено подразделение по сбору и хранению астроматериала.

В Китае создана Лаборатория лунного вещества Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук NAOC (Пекин). Ее специально построили для хранения образцов грунта, доставленных на Землю в конце 2020 года спускаемой капсулой станции "Чанъэ-5". Тогда китайцы добыли на Луне около двух килограммов лунной породы и реголита. Китай стал третьей страной после США и СССР, которой удалось доставить на Землю образцы лунного грунта.