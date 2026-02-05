Ученые придумали, как можно понюхать мумии

Посещение музеев скоро станет мультисенсорным опытом благодаря биомолекулярной археологии. Ученые могут определять запахи древних артефактов, что помогает лучше понять медицину, ритуалы и повседневную жизнь прошлых эпох, сообщает popsci.com.

В новой статье в Frontiers in Environmental Archaeology описывается использование молекулярных данных для создания ароматических карт и диффузоров в музеях. Команда археохимиков и парфюмеров разработала портативные ароматические карты и стационарные ароматические станции для демонстрации запахов, связанных с древними артефактами. Например, ароматы, использованные при мумификации в Древнем Египте, были воссозданы и представлены на выставках в Ганновере и Орхусе.

Кураторы отмечают, что ароматы добавляют эмоциональную глубину экспозициям, помогая посетителям лучше понять исторические процессы. Это исследование открывает новые возможности для музеев в использовании сенсорных технологий для создания культурного опыта.

Ранее российские ученые восстановили лицо мумии древнеегипетского жителя периода Нового царства. Отмечалось, что мумия попала в Россию еще в XIX столетии, после чего стала частью коллекции Музея антропологии МГУ. Жизнь египтянина пришлась на расцвет Древнего Египта, когда страна превратилась в обширную империю.