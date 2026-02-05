iPhone защитил журналистку от ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не смогло взломать iPhone журналистки The Washington Post из-за активированной защиты. Об этом сообщает издание 404 Media.

В январе 2026 года ФБР провело обыск в доме журналистки газеты The Washington Post Ханны Натансон по делу об утечке секретной информации. Спустя месяц авторы 404 Media выяснили, что правоохранители не смогли скопировать информацию с ее iPhone и MacBook из-за того, что на устройствах был включен «Режим изоляции» (Lockdown Mode).

Lockdown Mode был запущен Apple в 2022 году. Он блокирует проводные соединения, предотвращает установку профилей конфигурации, отключает многие небезопасные технологии передачи данных. В Apple заявили, что этот режим пригодится людям, которые сталкиваются с «серьезными, целенаправленными угрозами их цифровой безопасности». Позже журналисты получили информацию, что ФБР не смогла вскрыть гаджеты Натансон именно по причине активации Lockdown Mode — это указано в заявлении бюро.

Журналисты отметили, что режим Lockdown Mode доступен для всех пользователей. Также они отметили, что Apple готова сотрудничать с правоохранительными органами, но фирма может предоставить полиции, ФБР или другим спецслужбам только подробную информацию об учетной записи iCloud пользователя и доступ к любым незашифрованным данным, хранящимся там.

