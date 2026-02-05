YouTube включил ИИ-дубляж с английского на русский и наоборот

YouTube расширил использование функции автоматического дублирования видео на базе искусственного интеллекта и сделал ее доступной всем авторам. Ранее инструмент был ограничен узким кругом контентмейкеров и поддерживал только девять языков, сообщает Neowin.

Теперь система поддерживает 27 языков, включая русский. Автоматический дубляж доступен как с английского на русский, так и с русского на английский, что существенно упрощает выход авторов на международную аудиторию.

Ключевым технологическим обновлением стала функция Expressive Speech, позволяющая ИИ передавать не только текст, но и интонации, темп речи и эмоциональную окраску оригинала. На текущем этапе эта функция доступна для английского, французского, немецкого, хинди, индонезийского, итальянского, португальского и испанского языков.

Параллельно YouTube тестирует автоматическую синхронизацию движения губ с новой озвучкой для повышения визуального соответствия видео.

В компании отмечают, что зрители могут в любой момент переключиться на оригинальную аудиодорожку через настройки языка, а авторы — полностью отключить ИИ-дубляж либо заменить его собственной профессиональной озвучкой.