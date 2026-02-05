iPhone 17 подешевел в России

На российском рынке подешевел iPhone 17. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа назвали iPhone 17 самым оптимальным смартфоном Apple для покупки в 2026 году. Еще в январе девайс продавали за 74-77 тысяч рублей, на старте продаж — 110 тысяч рублей. К февралю стоимость базового аппарата упала до 70 тысяч рублей.

«Некоторые офлайн-магазины предлагают еще более выгодные цены — можно найти предложения от 69 тысяч рублей», — подчеркнули авторы.

Смартфон имеет стеклянный корпус, 6,3-дюймовый OLED-дисплей. Впервые в линейке стартовых устройств Apple телефон получил экран 120 герц, режим постоянно включенного дисплея (Always-On Display) и 256 гигабайт встроенной памяти в базовой версии. Девайс вышел с процессором A19, 8 гигабайтами оперативной памяти, двойной камерой с объективами 48 мегапикселей каждый и фронтальной камерой с квадратным сенсором разрешением 18 мегапикселей. Аккумулятор iPhone 17 имеет емкость 3692 миллиампер-часов.

В конце января стало известно, что стоимость флагманского iPhone 17 Pro Max на российском рынке упала до 102 тысяч рублей. На старте продаж за телефон просили 130-160 тысяч рублей.