За всю историю Telegram ни одна переписка пользователей не была раскрыта третьим лицам, даже по требованию властей, проект скорее закроется, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания никогда не передавала данные о переписках третьим лицам, и если подобные требования возникнут, проект будет закрыт, передает РИА «Новости».

Ранее аналогичное заявление он делал в апреле 2025 года. Тогда Дуров отмечал, что согласно закону ЕС о цифровых услугах, при наличии официального судебного приказа Telegram может раскрыть только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых, однако содержимое сообщений останется в тайне. По его словам, защита личной переписки пользователей остается неизменным приоритетом платформы.

Ранее Павел Дуров назвал людей, верящих в безопасность WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), безмозглыми.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram продолжит функционировать в России благодаря эффективному сотрудничеству с государством.