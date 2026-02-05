Новая версия iOS рассекретила подробности о будущих процессорах Apple

В финальной бета-версии iOS 26.3 были обнаружены упоминания двух неанонсированных процессоров семейства M5. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на данные независимого исследователя Николаса Альвареса.

© Apple

В коде системы указаны чипы с индексами T6051 и T6052 и платформенными обозначениями H17C и H17D. По принятой системе обозначений Apple число 17 относится к линейке M5. Буква C обычно используется для процессоров Max, а D – для Ultra, тогда как G применяется для стандартных версий, а S – для Pro. При этом в коде отсутствует обозначение T6050 H17S, которое могло бы указывать на процессор M5 Pro.

В предыдущих поколениях процессоров Apple Max-чипы также получали обозначения с буквой C, а Ultra – с буквой D. Причины отсутствия упоминаний M5 Pro в коде не уточняются.

По данным утечек, новые MacBook Pro с процессорами серии M5 могут быть представлены в ближайшие недели.

Также сообщалось о разработке Mac Studio с чипом M5 Ultra, однако сроки его возможного выхода не раскрываются.