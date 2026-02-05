Найдена новая угроза от WiFi-сетей

Исследователи из Карлсруэского технологического института (KIT) в Германии разработали метод, позволяющий идентифицировать людей с помощью пассивного анализа радиосигналов Wi-Fi. Технология может работать даже если у отслеживаемого человека нет с собой никаких беспроводных устройств, передает scitechdaily.com.

Метод основан на анализе того, как тело человека искажает и отражает распространение радиоволн от обычных роутеров и других гаджетов в зоне. Эти помехи создают уникальные «узоры», которые фиксируются и с помощью алгоритмов машинного обучения преобразуются в узнаваемые образы. Для этого используется открыто передаваемая служебная информация (Beamforming Feedback Information, BFI), которую легко перехватить.

По данным ученых, представленным на конференции ACM SIGSAC 2025, точность идентификации личности за несколько секунд может достигать почти 100%. Отключение Wi-Fi на своем устройстве не защищает, так как для анализа достаточно активности других сетевых устройств поблизости.

Разработка вызывает серьезные опасения относительно конфиденциальности. Исследователи подчеркивают, что новые стандарты беспроводной связи, такие как разрабатываемый IEEE 802.11bf, должны учитывать эту уязвимость и предусматривать соответствующие механизмы защиты.