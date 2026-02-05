Названа дата, когда Луна станет красной

Астроном Эйсмонт рассказал россиянам, что 28 февраля состоится парад планет, а 3 марта Луна станет багровой.

Полное лунное затмение, пик самого эффектного метеорного потока и сразу несколько планет, выстроившихся на небе, – 2026 год готовит настоящий праздник для любителей астрономии. Какие небесные шоу стоит обязательно увидеть и когда лучше выходить на наблюдения?

Кроме впечатляющих парадов планет, 2026 год порадует и другими зрелищными явлениями. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в разговоре с "Радио 1" отметил, что 3 марта произойдет полное лунное затмение, во время которого Луна приобретет насыщенный багрово-красный оттенок.

– Луна будет красной, багровой, потому что через атмосферу Земли проходят только красная составляющая спектра. А 12 августа, в день второго большого парада планет, совпадут сразу три редких события: утренний парад, полное солнечное затмение (видимое в северных широтах) и пик метеорного потока Персеиды, – рассказал ученый.

Как пояснил Эйсмонт, Персеиды – это звездная пыль, возникающая, когда Земля проходит через шлейф, оставшийся от кометы. Частицы влетают в атмосферу и сгорают, создавая яркие вспышки. В удачную ночь можно заметить по несколько десятков метеоров в час.

Парад планет 28 февраля лучше всего наблюдать вечером, прямо перед заходом Солнца. Для Урана и Нептуна понадобится телескоп, остальные планеты будут отлично видны невооруженным глазом. События 12 августа стоит разделить: утром смотреть парад планет, а после заката – метеорный поток. Для комфортных наблюдений вполне подойдет любительский телескоп.