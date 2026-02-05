Apple начала продавать восстановленные iPhone 16

Apple начала продажи восстановленных iPhone 16 со скидками до 22%. Об этом сообщает GSMArena.

Apple расширила программу Certified Refurbished, запустив продажи восстановленных смартфонов всей линейки iPhone 16. Размер скидок варьируется от 12% до 22% в зависимости от модели. Наиболее выгодными оказались предложения на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые ранее были выведены из основной розницы.

Так, за восстановленный iPhone 16 Apple просит $619, тогда как новый обойдется в $699. iPhone 16 Plus стоит $699 вместо $799. Недоступные к покупке в Apple Store iPhone 16 Pro и Pro Max предлагаются за $759 и $929. В свое время за них просили $999 и $1199 соответственно.

В рамках программы Certified Refurbished Apple заменяет аккумулятор и корпус на новые, проводит полное тестирование и очистку бывших в употреблении устройств, которые были возвращены по тем или иным причинам. Смартфоны поставляются в фирменной упаковке с новым кабелем USB-C и сопровождаются стандартной годовой гарантией. Покупателям также доступно оформление расширенной страховки AppleCare+.