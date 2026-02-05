В выбросах 3I/ATLAS обнаружена разнообразная органика

В декабре 2025 года космическая обсерватория SPHEREx повторно изучила 3I/ATLAS. Пройдя перигелий, межзвездная комета стала гораздо активнее.

Предварительный отчет об этих наблюдениях опубликован в Research Notes of the AAS. В нем исследователи миссии сообщают об обнаружении органических молекул, таких как метанол, цианид и метан. Эти вещества лежат в основе биологических процессов на Земле, но могут возникать и в результате небиологических реакций.

Отмечено также резкое увеличение яркости 3I/ATLAS спустя два месяца после ее максимального сближения с Солнцем — типичное для комет явление, связанное с выбросом в космос водяного пара, углекислого газа и угарного газа.

«В декабре 2025 года, после тесного сближения с Солнцем, 3I/ATLAS буквально извергалась в космос, что привело к сильному росту ее яркости. Даже водяной лед быстро сублимировался в газ в межпланетном пространстве. А поскольку он составляет примерно треть массы кометы, она высвобождала огромное количество нового, богатого углеродом материала, который до этого оставался запертым в толще льда глубоко под поверхностью. Теперь мы наблюдаем типичный набор веществ ранней Солнечной системы, включая органические молекулы, сажеподобные частицы и каменную пыль, которые обычно испускаются кометами», — говорит астроном Кэри Лисс из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, руководивший исследованием.

Активность с запозданием

В точке максимального сближения с Солнцем на комету воздействует сильный нагрев, однако пик сублимационной активности наступает не обязательно в этот момент. Солнечному теплу требуется время, чтобы проникнуть сквозь внешние слои небесного тела, поэтому льды глубоко под поверхностью начинают сублимировать спустя некоторое время после перигелия. Похоже, именно так произошло с 3I/ATLAS.

SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer — спектрофотометр для изучения истории Вселенной, эпохи реионизации и ледяных тел) в августе наблюдал кому, содержащую огромное количество углекислоты, немного угарного газа и небольшой объем воды. В декабре кома, подпитываемая извергающимся подповерхностным водяным льдом, смешанным с другими льдами, органикой и каменистым материалом, стала куда разнообразнее по составу.

«Эта комета провела в межзвездном пространстве вечность, подвергаясь бомбардировке высокоэнергетическими космическими лучами, и, вероятно, обросла коркой, видоизмененной этим излучением. Но теперь, когда энергия Солнца успела проникнуть вглубь кометы, нетронутые льды под поверхностью нагреваются и извергаются, высвобождая коктейль из химических веществ, которые не были открыты космосу миллиарды лет», — объясняет исследователь миссии Фил Корнгут из Калифорнийского технологического института.

По мере роста активности 3I/ATLAS выбрасывает также каменистый материал. У кометы наблюдается небольшой грушевидный пылевой хвост, который формируется, когда пыль активной кометы отбрасывается назад давлением солнечного излучения. Это означает, что комета выбрасывает крупные зерна и частицы размером с дробинку (обычно преобладают пылинки тоньше человеческого волоса), которые слишком массивны, чтобы давление солнечного излучения могло отбросить их далеко от ядра кометы.

В нужном месте в нужное время

Наблюдения SPHEREx за кометой стали настолько информативными благодаря его положению на околополярной низкой околоземной орбите, предназначенному для обзора всего космоса. Этот космический телескоп обладает уникальной способностью видеть небо в 102 цветах, каждый из которых соответствует определенной длине волны инфракрасного света.