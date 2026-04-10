Почему у наших предков зубы росли ровнее, чем у нас

Каждый год миллионы детей и подростков проходят типичный для взросления ритуал — установку зубных скоб. Причем на коррекцию зубов отправляются не только молодые, но и давно повзрослевшие люди. Но как люди справлялись с проблемами прикуса до появления скоб? Портал popsci.com рассказал, почему в прошлом человеку попросту не нужно было корректировать зубы.

Начать стоит с простой метафоры. Представьте себе старый дом. Дверные проемы раньше делали куда меньше и ниже, чем считается комфортным по современным стандартом, и дело не в том, что люди в прошлом были генетически предрасположены к меньшему росту. Просто у них не было достаточно питательных веществ, чтобы достичь своего самого высокого роста.

Примерно та же история, но в обратном порядке, произошла с человеческими челюстями. До того, как сельское хозяйство и обработка пищи стали повсеместными практиками, людям приходилось сильно пережевывать еду, чтобы превратить ее в полезные калории. А нагрузка на обе челюсти стимулирует остеобласты — клетки, вырабатывающие костную ткань. Из-за этого челюсти росли в толщину, и в длину, и в высоту. Другими словами, чем больше человек жует, чем более крупными и сильными будут его челюсти.

А вот зубы подобным образом не растут. Их размер предопределен генетикой, и они не поменялись от того, что современным челюстям приходится жевать куда меньше жесткой пищи. Поэтому зубы, как в древности, растут с расчетом на развитую, мощную челюсть, которая теперь просто не существует.

Из-за этого получается так, что зубам попросту не хватает места в челюсти. У многих людей верхний ряд зубов выпирает вперед нижнего, а на нижнем ряду, в свою очередь, зубы очень плотно сбиты вместе. Зубы мудрости либо не разрабатываются, либо не прорезаются — или их приходится удалять хирургическим путем. Наши сравнительно маленькие челюсти приводят к огромному ряду других проблем, включая эпидемию сонного апноэ, которое возникает, когда языку не хватает места во рту.

У наших предков не было таких проблем. Их зубы ровненько вставали на одной линии друг поверх друга… Но это не значит, что у них были блестящие улыбки прямиком из рекламы зубной пасты. Ранние люди пользовались жевательными палочками, ветками, птичьими перьями, костями животных и растительными волокнами, чтобы удалять остатки пищи из зубов. А самый ранний пример возможной стоматологической операции датируется 14 000 годами назад.

Хотя упоминания кривых зубов и, вероятно, болезненных методов их лечения встречаются еще в греко-римских временах, нынешняя сфера ортодонтии появилась сравнительно недавно. Первым инструментом для выпрямления зубов была металлическая подкова Пьера Фошара. Позже, в 1910-м, появились металлические скобы — изобретение американского дантиста Эдварда Энгла. Его инновационное устройство годами дорабатывалось, по мере того, как ученые получали больше информации о нюансах зубов.

Наконец, сегодня коррекция зубов проходит немного иначе и куда менее болезненно — спасибо цифровым инструментам диагностики, продвинутым материалам и не таким инвазивным техникам. С точки зрения эволюции, проблема маленьких челюстей человека начинается еще в детстве, но это не значит, что маленьких детей надо немедленно приучать жевать огромные шматы мяса для тренировки челюстей. Достаточно лишь время от времени записываться к ортодонту.