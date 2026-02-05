Google разрешит ИИ управлять смартфоном пользователей

Google продолжает развивать Project Astra — инициативу, в рамках которой ИИ-модели получают возможность выполнять действия от имени пользователя. В ближайшей перспективе технология может выйти за пределы экспериментов и начать управлять мобильными устройствами, сообщает Android Authority.

В бета-версии приложения Google 17.4.66 журналисты обнаружили упоминания функции под кодовым названием bonobo. Предположительно, в публичной версии она будет называться Screen Automation («Автоматизация экрана»). Инструмент позволит ИИ-ассистенту оформлять заказы в интернет-магазинах, вызывать такси и выполнять другие действия напрямую в интерфейсе смартфона. Пока соответствующая ссылка ведет лишь на страницу поддержки Gemini, что указывает на ранний этап разработки.

При первом запуске пользователю будет показано предупреждение о необходимости контролировать действия ИИ-агента. В Google подчеркивают, что ассистент может допускать ошибки, а ответственность за результаты его работы остается на владельце устройства.

Компания также обращает внимание на вопросы конфиденциальности. При активной функции Keep Activity отдельные скриншоты экрана могут просматриваться обученными модераторами. В связи с этим пользователям рекомендуют не вводить платежные данные и другую чувствительную информацию во время работы ИИ-агента. Сможет ли Gemini автоматически приостанавливать свою работу при вводе таких данных, не уточняется.