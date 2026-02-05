Samsung Galaxy S26 Ultra не получит поддержку MagSafe

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra не получит встроенные магниты для работы и крепления беспроводной зарядки, аналогичной MagSafe. Об этом, как пишет GSMArena, сообщил инсайдер Ice Universe.

© Газета.Ru

Сообщается, что устройство сможет поддерживать стандарт беспроводной зарядки Qi2, однако из-за отсутствия встроенных магнитов пользователям, вероятно, потребуется использовать совместимые магнитные чехлы. Сообщается, что через такие чехлы-адаптеры пользователи также смогут прикреплять фирменные миниатюрные пауэрбанки Samsung.

По предварительным данным, Galaxy S26 Ultra может поддерживать беспроводную зарядку мощностью до 25 Вт, тогда как Galaxy S26 и Galaxy S26+ – до 20 Вт.

Ожидается, что официальная презентация серии Galaxy S26 состоится 25 февраля 2026 года.

На данный момент встроенные магниты для полноценной поддержки Qi2 присутствуют только в смартфонах серии Pixel 10 среди Android-устройств. В iPhone данная технология используется с 2020 года.