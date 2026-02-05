Конкурент раскритиковал OpenAI за рекламу в ChatGPT

Компания Anthropic заявила, что не планирует размещать рекламу в своем ИИ-ассистенте Claude, на фоне планов OpenAI начать тестирование рекламных объявлений в ChatGPT. В блоге компании отмечается, что реклама уместна во многих сервисах, однако диалог с ИИ, по мнению разработчиков Claude, не должен становиться площадкой для продвижения товаров. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Газета.Ru

В Anthropic считают, что наличие рекламы может противоречить задаче создания помощника для работы и сложных интеллектуальных задач, поскольку пользователи могут сомневаться, формируется ли ответ исходя из полезности или коммерческих интересов. В компании заявили, что ответы Claude не будут зависеть от рекламодателей и не будут содержать спонсируемые ссылки или продакт-плейсмент.

По данным компании, значительная часть диалогов с Claude касается личных или чувствительных тем, а также сложных рабочих задач, включая программирование и аналитическую работу. В Anthropic считают, что реклама в таких сценариях выглядела бы неуместной.

Ранее OpenAI сообщила о планах начать тестирование рекламы в США для бесплатных пользователей и подписчиков уровня Go. При этом пользователи более дорогих тарифов не будут видеть рекламу. В компании заявляют, что объявления будут явно обозначены и не повлияют на ответы ИИ, а данные переписки не будут передаваться рекламодателям.

Anthropic также планирует выпустить рекламный ролик для Super Bowl, в котором подчеркивается отказ от рекламы в Claude. Компания намерена развивать монетизацию через корпоративные контракты и платные подписки.