Ученый объяснил появление загадочного летающего объекта у Солнца

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН опубликовали снимок, на котором запечатлен неопознанный объект возле Солнца. Фотография была получена 2 февраля в 18:12 по московскому времени с помощью солнечного телескопа LASCO, передает aif.ru.

По первоначальной версии ученых, зафиксированная аномалия может быть следом галактической частицы, попавшей в поле зрения аппаратуры. Однако астроном и популяризатор науки Александр Киселев, комментируя снимок, выдвинул другую гипотезу.

По его мнению, объект может представлять собой «солнцецарапающую» комету (сунгрейзер), которая при приближении к светилу образует яркий испаряющийся шлейф, визуально напоминающий птицу.

Среди других возможных объяснений эксперт назвал плазменное образование в солнечной короне, оптическую иллюзию или технический дефект оптики телескопа. Также Киселев отметил, что дата съемки могла отличаться от заявленной, поскольку информация с солнечных обсерваторий иногда обрабатывается с задержкой.

Ранее этот же астроном рассказывал о рассекреченных архивных материалах США, посвященных изучению неопознанных летающих объектов.