Байкал атаковали «зеленые пришельцы»

Тревожные новости с берегов Байкала: ученые бьют тревогу из-за нашествия «зеленых пришельцев» – опасных для местной флоры и фауны чужеродных растений. Исследователи обнаружили 14 видов «незваных гостей» на Чивыркуйском перешейке, в ходе первой за 34 года масштабной экспедиции. По мнению экспертов, большинство этих растений попали на территорию из-за человеческой деятельности.

Наибольшее беспокойство у специалистов из Института общей и экспериментальной биологии СО РАН вызывает активное внедрение «чужаков» в природные экосистемы. Отмечается, что эти растения активно вытесняют коренных обитателей, кардинально меняя облик байкальских лесов, лугов и болот.

Среди наиболее опасных «вредителей» выделяются шесть инвазивных видов: конопля посевная, бодяк полевой, земляника ананасная, зубчатка обыкновенная, ромашник непахучий и башенница голая. Именно они оказывают наиболее разрушительное воздействие на хрупкую экосистему озера.

Особую опасность представляют три вида, вошедшие в список «наиболее опасных инвазивных растений Дальневосточного федерального округа»: бодяк полевой, элодея канадская и ячмень гривастый. В отношении этих видов требуется немедленное принятие мер по планомерному и организованному уничтожению.

К слову, ученые также обнаружили четыре новых вида местных растений, что стало еще одним интересным открытием в ходе исследования, передает Irkutskmedia.ru.