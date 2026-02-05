Эксперты протестировали на автономность 35 смартфонов

Эксперты протестировали 35 смартфонов и определили, какой лучше держит заряд
По итогам масштабного тестирования автономности, проведенного редакцией CNET, iPhone 17 Pro Max занял первое место по времени работы без подзарядки среди 35 протестированных устройств. Флагман Apple опередил ряд моделей с существенно более емкими аккумуляторами, а вся линейка iPhone показала наивысший средний результат среди представленных брендов.
В CNET отмечают, что исследование было инициировано многочисленными запросами аудитории: для покупателей автономность остается одним из ключевых критериев выбора смартфона. Тестирование проводилось по единой методике и включало два сценария — трехчасовое воспроизведение видео по Wi-Fi с максимальной яркостью дисплея и 45-минутный стресс-тест с играми, видеороликами, социальными сетями и видеозвонками.
Несмотря на использование аккумулятора емкостью всего 5088 мАч, iPhone 17 Pro Max показал лучшие результаты в обоих сценариях. Эксперты связывают это с высокой энергоэффективностью чипа A19 Pro и глубокой интеграцией аппаратной и программной частей, позволяющей более рационально расходовать заряд без внедрения новых типов батарей.
Показательным стал и результат базового iPhone 17, который разделил второе место с OnePlus 15 при почти двукратной разнице в емкости аккумуляторов: 3692 мАч у смартфона Apple против 7300 мАч у конкурента. При усреднении показателей по всем моделям Apple получила совокупный рейтинг автономности 91,7%, опередив OnePlus, а также Samsung, Google и Motorola.