Магнитную аномалию обнаружили под Северной территорией Австралии

Новое картографирование Австралии помогло ученым выявить ранее неизвестную магнитную аномалию под Северной территорией страны. Это открытие позволит лучше понять геологическую историю континента, в частности, формирование различных слоев горных пород.

© mir24.tv

Магнитная аномалия – это локальное изменение магнитного поля Земли, вызванное свойствами определенных минералов и горных пород. Исследования показали, что объект в Австралии содержит разломы, складки и впадины, которые невозможно было обнаружить традиционными методами картографирования.

Команда ученых применила передовые методы моделирования. Самолеты, оснащенные магнитометрами, пролетели над Северной территорией по ровным маршрутам, расстояние между которыми составило около 400 метров.

Проведя анализ собранных данных, ученые выявили тонкие магнитные слои, а также скрытые геологические границы и структуры, которые не были обнаружены при составлении предыдущих карт. Работа по интерпретации данных еще не завершена. Но уже известно, что западная граница магнитной аномалии выходит на поверхность в формации Хэтчес-Крик на Северной территории. Этот геологический объект состоит из песчаников и вулканических пород возрастом 2,5 – 1,6 млрд лет. Ученые отметили, что картографирование магнитной аномалии может привести к важным открытиям, таким как новые залежи полезных ископаемых, сообщает Live Science.

