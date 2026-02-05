В российском регионе найден редкий кулон с трезубцем Рюриковичей

Археологи в Старой Ладоге обнаружили уникальный геральдический кулон с изображением трезубца Рюриковичей, датируемый X–XI веками. Исследователи считают, что предмет служил официальным знаком, подтверждающим полномочия высокопоставленного княжеского чиновника.

Марианна Павлова, младший научный сотрудник отдела славянско-финской археологии ИИМК РАН, представила находку на 40-й научной конференции «Новгород и Новгородская земля» в Новгородском музее‑заповеднике, сообщает портал 53news.

Символ власти

Кулон украшен двусторонним трезубцем — символом династии Рюриковичей, включая известных князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого. На сегодняшний день археологам известны всего восемь аналогичных подвесок, что делает ладожскую находку крайне редкой.

Ученые делят такие артефакты на две группы. Первая — оригинальные подвески X–XI века, удостоверяющие право представлять княжескую власть. Вторая — реплики XII–XIII века, созданные как декоративные предметы по мотивам прежних символов. Ладожский кулон относится к первой категории и, вероятно, использовался чиновником при исполнении официальных обязанностей.

Детали и состояние

Несмотря на следы коррозии, кулон сохранился хорошо. На одной стороне центральный зубец трезубца заканчивается ромбовидным навершием на овальном основании, поддерживаемом треугольным стержнем и окруженном тремя маленькими сферами. На обратной стороне изображение повторяет форму, но с шарообразным окончанием.

Павлова отмечает, что трезубец изображен в «церемониальной» форме, что подчеркивает его административное, а не декоративное значение. Следы износа указывают на длительное использование, предположительно во время служебных поездок владельца.

Химический анализ показал необычный состав: внешняя поверхность содержит около 49% свинца, 24% олова и 23% меди, с небольшими примесями серебра, мышьяка и цинка. Однако в глубине сплава преобладает медь (82%). Исследователи предполагают, что кулон первоначально отлили из медного сплава, а покрытие из олова и свинца придало серебристый оттенок и повышало престиж. На конференции обсуждалась альтернативная версия, что внешний состав мог возникнуть в процессе литья, а не в результате преднамеренной обработки.

Интересно, что ладожский кулон совпадает по форме с предметом, найденным в Великом Новгороде в 1956 году. Это говорит о том, что оба изделия могли быть отлиты с одной формы. На новгородском экземпляре лучше сохранилась одна сторона, на ладожском — обратная, что указывает на небольшие различия в отделке, а не в дизайне.

Старая Ладога в истории Руси

Старая Ладога считается одним из первых политических и административных центров Руси. Связь с Рюриком и расположение на торговом пути «из варяг в греки» делали город важным пунктом для распространения княжеской власти. Археологические находки — укрепления, элитные дома, мастерские и импортные товары — подтверждают, что Ладога была постоянным центром управления, а не временной торговой колонией.

Наличие стандартизированных символов, таких как подвески с трезубцем, говорит о структурированной системе контроля, которая позже распространилась на Новгород и Киев. Кулон из Старой Ладоги подтверждает, что город играл активную роль в укреплении княжеской власти и управлении территориями на раннем этапе формирования государства.