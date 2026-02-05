Названы лучшие смартфоны стоимостью от 23 до 28 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти сбалансированных смартфонов стоимостью ниже 30 тыс. руб.

© Tecno

Открывает список Tecno Camon 40 Pro 5G за 23,5 тыс. руб. Гаджет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой 144 Гц и яркостью до 1300 нит, чипом MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, аккумулятором на 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Втт и камерой на 50 и 8 Мп. Среди прочего отмечается наличие защиты IP69, стереодинамиков, ИК-порта, NFC и ИИ-помощника Ella.

Следом идет OnePlus Nord CE 5, который при цене в 25 тыс. руб. предлагает AMOLED-экран на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1300 нит, чип Dimensity 8350 Apex, двойную камеру на 50 и 8 Мп, аккумулятор емкостью 7100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а также NFC, ИК-порт и защиту IP65.

Топ-3 замыкает Honor X9d с AMOLED-экраном 6,79 дюйма, разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 6000 нит, чипом Snapdragon 6 Gen 4, батареей на 8300 мАч, корпусом с защитой IP69K, камерой на 108 и 5 Мп, быстрой зарядкой мощностью 66 Вт, NFC и стереодинамиками. В России эта модель стоит в среднем 25,9 тыс. руб.

В подборку также попали Samsung Galaxy A56 и Poco X7 Pro за 26,4 и 28,2 тыс. руб. соответственно.