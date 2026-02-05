Названы лучшие смартфоны стоимостью от 23 до 28 тысяч рублей

Названы лучшие смартфоны в пределах от 23 до 28 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти сбалансированных смартфонов стоимостью ниже 30 тыс. руб.
Открывает список Tecno Camon 40 Pro 5G за 23,5 тыс. руб. Гаджет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой 144 Гц и яркостью до 1300 нит, чипом MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, аккумулятором на 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Втт и камерой на 50 и 8 Мп. Среди прочего отмечается наличие защиты IP69, стереодинамиков, ИК-порта, NFC и ИИ-помощника Ella.
Следом идет OnePlus Nord CE 5, который при цене в 25 тыс. руб. предлагает AMOLED-экран на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1300 нит, чип Dimensity 8350 Apex, двойную камеру на 50 и 8 Мп, аккумулятор емкостью 7100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а также NFC, ИК-порт и защиту IP65.
Топ-3 замыкает Honor X9d с AMOLED-экраном 6,79 дюйма, разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 6000 нит, чипом Snapdragon 6 Gen 4, батареей на 8300 мАч, корпусом с защитой IP69K, камерой на 108 и 5 Мп, быстрой зарядкой мощностью 66 Вт, NFC и стереодинамиками. В России эта модель стоит в среднем 25,9 тыс. руб.
В подборку также попали Samsung Galaxy A56 и Poco X7 Pro за 26,4 и 28,2 тыс. руб. соответственно.