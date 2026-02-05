Google представила Pixel 10a

Google официально развеяла слухи о сроках выхода своего нового доступного смартфона Pixel 10a. Согласно опубликованным тизерам, предзаказы на устройство откроются 18 февраля 2026 года. Ожидается, что рекомендованная цена останется на уровне 499 долларов, а ключевым преимуществом новинки станет расширенная программная поддержка сроком до 7 лет.

© Google

Pixel 10a позиционируется как компактный смартфон с AMOLED-экраном диагональю 6,3 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Устройству приписывают 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 5100 мА·ч и фирменную платформу Tensor G4. В базовой версии будет доступно 128 ГБ встроенной памяти. По габаритам Pixel 10a будет сопоставим с Galaxy S25, при этом ёмкость аккумулятора окажется даже выше, чем у Galaxy S25 Ultra.

Основная камера смартфона получит 48-мегапиксельный сенсор, сверхширокоугольный модуль — датчик на 13 Мп. Фронтальная камера также будет 13-мегапиксельной.