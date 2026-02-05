Перечислены скрытые возможности iPhone

Кнопку Camera Button в iPhone можно использовать для запуска приложений и настройки камеры. Об этом сообщает издание The Sun.

Журналист таблоида Шон Кич напомнил, что во всех смартфонах Apple, начиная с iPhone 16, есть отдельная кнопка для управления камерой. Специалист перечислил скрытые возможности этого элемента управления.

Кич рассказал, что по умолчанию при нажатии на кнопку запускается приложение «Камера». Однако в настройках можно указать, чтобы с кнопкой открывались любые другие приложения, связанные с фотосъемкой — например, соцсети или сканеры QR-кодов.

Также журналисты выяснил, что если нажать и удержать кнопку на несколько мгновений, то на iPhone запустится функция «Визуальный интеллект». Она позволит распознавать объекты, которые попали в камеру. Шон Кич объяснил, что для ее работы сперва необходимо включить на устройстве нейросеть Apple Intelligence.

Кроме того, автор заметил, что кнопку можно использовать не только для запуска «Камеры» и фотографирования. Есть открыть камеру смартфона и слегка два раза нажать на Camera Button, то откроется меню с быстрыми настройками.

Ранее известный инсайдер Digital Chat Station заявил, что смартфоны Oppo и Huawei получат квадратную селфи-камеру iPhone 17. Она позволит снимать селфи в альбомной и портретной ориентации без физического поворота телефона.