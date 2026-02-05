Глава РАН Красников объяснил загадочное поведение межзвездной кометы 3I/ATLAS

Президент Российской академии наук Геннадий Красников объяснил аномальное поведение кометы 3I/ATLAS. Все дело в том, что она залетела в Солнечную систему извне и не успела подвергнуться сильному воздействию солнечного ветра.

По словам ученого, у открытых ранее комет "понятные" орбиты, потому что они уже не первый раз вращаются вокруг Солнца.

"А 3I/ATLAS была не из нашей Солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца", - цитирует Красникова РИА Новости.

Вот поэтому на первый взгляд казалось, что она вела себя несколько аномально - меняла скорость вращения, цвет. Но с научной точки зрения все это объяснимо, добавил глава РАН.

Он отметил, что некоторым ученым, называвшим 3I/ATLAS инопланетным кораблем, хотелось вызвать ажиотаж, сенсацию. Однако с самого начала было ясно, что этот объект - обычная комета.

"Все давно было просчитано - орбита, степень опасности - и понятно, что она сейчас уходит дальше, к Юпитеру, и покидает нашу Солнечную систему", - резюмировал Красников.

Напомним, межзвездный объект 3I/ATLAS ученые нашли 1 июля 2025 года. Очень приблизительный возраст кометы - семь миллиардов лет, то есть она может быть старше Солнца. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) составляет около 24 километров в диаметре.

В ряде зарубежных источников высказывались предположения, что комета может быть инопланетным кораблем. На этой версии, в частности, настаивал ученый Гарвардского университета Ави Леб.