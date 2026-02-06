Раскрыты стоимость и характеристики самого дешевого MacBook

Компания Apple готовит к выпуску самый доступный MacBook за последние годы, который получит процессор от iPhone и будет стоить от $700. Об этом сообщает Mirror Daily.

© Газета.Ru

По данным СМИ, устройство будет ориентировано на массовый сегмент и получит чип Apple A18 Pro, используемый в iPhone 16 Pro, а также 8 ГБ оперативной памяти. По уровню производительности модель будет сопоставима с MacBook Air на базе чипа Apple M1, что делает ее подходящей для повседневных задач, работы с документами и веб-сервисами.

В целях снижения себестоимости Apple, по информации инсайдеров, откажется от ряда функций старших моделей. В частности, ноутбук не получит порт Thunderbolt: вместо него будут установлены стандартные USB-C с ограниченной пропускной способностью и поддержкой внешних дисплеев. Также ожидается компактный дисплей диагональю около 12,9 дюйма.

Анонс устройства может состояться в период с марта по май текущего года. Предполагаемая стартовая цена составит $699–799, что на $200–300 ниже базовой версии актуального MacBook Air. Ожидается, что поставки устройства составят до 8 млн ноутбуков — порядка трети от общего объема продаж MacBook за 2025 год.