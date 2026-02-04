iQOO представила игровой флагман iQOO 15 Ultra с активным охлаждением

Бренд iQOO представил флагманский игровой смартфон iQOO 15 Ultra, который выделяется наличием системы активного охлаждения и встроенными кнопками-триггерами. Об этом сообщает GSMArena.

© iQOO

Новинка получила 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей LTPO 8T от Samsung с разрешением QHD+, адаптивной частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 8000 нит.

За производительность устройства отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненный игровым чипом Q3, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объемом до 1 ТБ. Для стабильной работы под высокой нагрузкой применяется многослойная система охлаждения с испарительной камерой и активным кулером.

Отдельное внимание уделено игровому управлению. На боковой грани устройства размещены сенсорные триггеры с частотой опроса 600 Гц. Для ряда проектов реализованы системные оптимизации зон касания, повышающие точность и скорость реакции без установки стороннего ПО.

В iQOO 15 используется система камер с основным модулем с сенсором Sony IMX921 на 50 Мп, дополненным ультраширокоугольным модулем на 50 Мп и телеобъективом с разрешением 50 Мп с трехкратным оптическим зумом. Селфи-камера оснащена датчиком на 32 Мп.

Аккумулятор устройства емкостью 7400 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 40 Вт.

В Китае iQOO 15 Ultra оценили от 5699 до 7699 юаней (от 62,9 до 85 тыс. руб.) в зависимости от модификации.