Ученые допустили появление полярных сияний после солнечной вспышки X-класса

Край плазменного облака, сформировавшегося после мощной солнечной вспышки, ударил по Земле раньше прогнозируемого срока, что создает условия для появления полярных сияний. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

© «Олеся Петрова»/vk.com

«По Земле час назад ударил край плазменного облака от вспышки X8.1, примерно на сутки раньше расчета. В принципе, есть время разгореться сияниям — можно последить», — отмечается в сообщении.

Речь идет о вспышке, которая произошла в ночь на 2 февраля.

По данным ученых, основная масса выброшенной плазмы после вспышки осталась на Солнце. Они предположили, что завтра «начнет остальное накатывать», поскольку серия из 60 мощных вспышек за три дня не может пройти бесследно для Земли.

Изначально ученые прогнозировали, что первые возмущения магнитного поля Земли, вызванные высокой солнечной активностью, начнутся 5 февраля.

До этого Солнце за короткий промежуток времени произвело сразу четыре мощные вспышки высшего класса X. Первая вспышка класса X1.0 была зарегистрирована 1 февраля в 12:33 по всемирному времени (UTC). Примерно через 11 часов, в 23:37 UTC, произошла значительно более сильная вспышка — X8.1. Уже 2 февраля последовали еще два события: вспышка X2.8 в 00:36 UTC и X1.6 в 08:14 UTC.