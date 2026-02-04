TCL представила игровой монитор с 320 Гц и Mini-LED

Подбренд TCL, Ffalcon, выпустил в Китае новый игровой монитор Thunderbird Q7A Pro. 27-дюймовая модель обладает разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 320 Гц.

Используется технология QD-Mini LED с большим количеством отдельных зон затемнения. Цветовой охват монитора отображает 99% цветовой палитры DCI-P3. Монитор также имеет минимальное время отклика (1 мс) и поддерживает технологии синхронизации изображения FreeSync Premium и G-Sync Compatible.

Для подключения есть два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4. Стенд у монитора можно регулировать по высоте, наклонять и поворачивать. Также есть возможность крепления на кронштейн.

Thunderbird Q7A Pro доступен для предзаказа, рекомендуемая розничная цена составляет 2299 юаней (около 330 долларов).