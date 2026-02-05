Microsoft встроит Sysmon в Windows 11

Microsoft начала постепенно включать встроенную поддержку Sysmon в Windows 11, пока только для части пользователей программы Windows Insider. О планах интегрировать Sysmon напрямую в Windows компания рассказывала ещё в ноябре, а теперь первые элементы этой функциональности добрались до тестовых сборок.

Речь идёт о нативной реализации System Monitor — известного инструмента из набора Sysinternals, который давно используется ИБ-специалистами и администраторами для мониторинга подозрительной активности в системе.

Sysmon умеет отслеживать базовые события вроде запуска и завершения процессов, а при дополнительной настройке — фиксировать создание исполняемых файлов, попытки подмены процессов, изменения в буфере обмена и другие нетривиальные действия. Все события пишутся в журнал Windows Event Log и могут использоваться системами безопасности и SIEM-решениями.

До сих пор Sysmon приходилось устанавливать вручную на каждую машину, что заметно усложняло его использование в крупных инфраструктурах. Теперь Microsoft решила встроить этот механизм прямо в ОС.

«Windows теперь нативно включает функциональность Sysmon. Она позволяет собирать системные события для задач детектирования угроз и использовать собственные конфигурации для фильтрации нужных данных», — сообщили в команде Windows Insider.

При этом встроенный Sysmon по умолчанию отключён. Чтобы им воспользоваться, функцию нужно явно включить в настройках Windows или через PowerShell. Важно учитывать, что если Sysmon ранее устанавливался вручную, его придётся удалить перед активацией встроенной версии.

Новая возможность уже доступна участникам Windows Insider в каналах Beta и Dev, которые установили сборки Windows 11 Preview Build 26220.7752 и 26300.7733 соответственно.

В Microsoft подчёркивают, что события Sysmon по-прежнему пишутся в стандартный журнал Windows, поэтому их можно использовать в существующих цепочках мониторинга и реагирования.

Напомним, что в прошлом месяце компания также начала тестировать отдельную политику, позволяющую администраторам полностью удалять ИИ-ассистента Copilot с управляемых устройств.